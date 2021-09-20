Кристиан Линднер, свободный демократ

Для Кристиана Линднера это уже третьи всеобщие выборы, на которых он выступает в качестве лидера Свободной демократической партии Германии. Партию он возглавил в 2013 г. после того, как она не смогла попасть в Бундестаг.

Линднер обещает больше не повторять ошибок прошлого и в качестве ближайшей цели мечтает о портфеле министра финансов в федеральном правительстве.

В 2017 г. Линднер прервал коалиционные переговоры с ХДС/ХСС и партией «Зелёных», заявив: «Лучше не править вообще, чем править неправильно».

СвДП позиционирует себя как прежде всего защитница индивидуальных свобод. В разгар пандемии один из членов партии, Вольфган Кубики, опубликовал книгу «Подавленная свобода», в которой жёстко раскритиковал санитарные ограничения.

Лидер партии, в свою очередь, подчёркивая, что он не ковид-диссидент, называл карантин «средневековым методом» борьбы с инфекцией.

Партия называет себя бастион на пути левых и нередко сближается по некоторым позициям с правопопулистской «Альтернативой для Германии».

Линднер критиковал так называемые «школьные забастовки», организованные Гретой Тунберг. По его словам, ответ на изменение климата должны выработать учёные и инженеры.

Линднер также выступает против повышения налогов для богатых:

Люди с более высокими доходами также платят больше налогов. Люди с высокими доходами часто тратят их не на себя, а на свои предприятия, тем самым поддерживая нашу экономику. Кристиан Линднер федеральный председатель Свободной демократической партии

Свободных демократов часто называют партией водителей «Поршей». В руководстве партии немного женщин и Линднера даже критиковали за отношение к своим коллегам-женщинам.

Учитывая, что ни одна из партий не получит абсолютного большинства мест в Бундестанге, скорее всего роль СвДП может оказаться решающей при формировании коалиционного правительства.