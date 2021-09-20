Тяжёлая кампания Армина Лашета

Кампания по выборам в Бундестаг оказалась напряженной и опасной для Армина Лашета. 60-летний лидер консервативного блока ХДС/ХСС и вполне вероятный кандидат на должность федерального канцлера не раз подвергался критике за целый ряд неудачных заявлений и поступков. Критика звучала не только со стороны других партий. Даже в его собственном политическом лагере многие продолжают считать, что премьер-министр Баварии Маркус Зёдер лучше бы справился с лидерством ХДС/ХСС.

Рейтинг популярности Лашета начал заметно снижаться во время разрушительных и смертоносных наводнений. Так во время речи федерального президента, посвящённого жертвам стихии, он предавался смеху, что было снято на камеру и немедленно растиражировано средствами массовой информации.

Кандидат от ХДС/ХСС поспешил загладить неблагоприятный эффект, подчеркнув, что Германии нужно лучше готовиться к будущим наводнениям:

“Эти риски сохранятся в ближайшие годы. При перестройке социальной инфраструктуры и промышленных объектов нужно будет использовать конструкции, защищающие от наводнений”.

Под огонь критики попала и его встреча с Илоном Маском, на которой обсуждалось строительство под Берлином фабрики по производству аккумуляторов для электромобилей. Активисты-экологи выступают против этого проекта из-за того, что завод будет потреблять большое количество воды.

В разгар пандемии Лашета критиковали за то, что он менял свою точку зрения по поводу необходимости санитарных ограничений и за то, что его сын заключил контракт на производство медицинских масок с известным производителем одежды.

Во время избирательной кампании Армин Лашет часто вспоминал своего отца, простого шахтёра, в качестве образца для подражания. Он подчёркивал, что свою репутацию он создаёт себе сам и что она не зависит от покровительства политиков старшего поколения.

Есть много людей, которые думают, что на первом месте стоит Ангела Меркель, а ХДС — на втором. Репутация руководителя у нас, как и во всём мире, зависит только от одного параметра — доверия. Нам как партии необходимо доверие людей. А оно не даётся просто так из рук в руки и не передаётся по наследству. Его нужно заработать. Армин Лашет лидер Христианско-демократического союза

Своё место в партии он сравнивает с ролью капитана футбольной команды, который ведёт за собой игроков, принимающих собственные решения.

Во время выборной кампании Лашет получал поддержку со стороны Ангелы Меркель и Маркуса Зёдера. Но в целом кампания с их стороны прошла достаточно бледно.