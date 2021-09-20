Анналена Бербок, зелёный кандидат

Анналена Бербок, зелёный кандидатКомментарии
Анналене Бербок не привыкать прыгать выше головы. Ещё в юности она стала мастером спорта по прыжкам на батуте. В 2018 г. партия “Зелёных” избрала её своей сопредседательницей, а в 2021 г. выдвинула её на пост федерального канцлера. Таким образом она стала самым молодым кандидатом на должность главы правительства в истории ФРГ.
Начало избирательной кампании в апреле совпало с пиком популярности “Зелёных”. Но уже в середине мая в прессе появилась информация о том, что лидер партии задержалась с декларированием своих доходов, опубликовала неверную информацию в своей официальной биографии и, возможно, допустила плагиат в своей только что вышедшей программной книге “Сейчас: как нам обновить нашу страну”.
После этого её рейтинг популярности начал снижаться. Среди “Зелёных” зазвучали даже голоса, что в качестве кандидата на пост канцлера её мог бы заменить сопредседатель партии Роберт Хабек.
Но несмотря на неблагоприятные сигналы, Анналена Бербок не отказалась лидерства. По её словам, в политике, как и в спорте, не покидают соревнования после неудачного старта.
Во время избирательной кампании, предсказуемо, лидер "Зелёных" делала акцент на вопросах, связанных с защитой окружающей среды и изменением климата. В ответ на масштабные наводнения этого лета, которые экологи связали с потеплением атмосферы, партия предложила предоставить министерству защиты природы право вето на любой законопроект, который, по их мнению, может способствовать изменению климата.
Кроме климата Анналена Бербок принимает близко к сердцу вопросы общеевропейской политики. Она начала политическую карьеру, работая в Европарламенте. Она выступает за единую оборонную политику Евросоюза.
Её сопредседательство в партии “Зелёных” вместе с Робертом Хабеком расценивается как успешное. Центр её политической активности находится в восточной земле Бранденбург, хотя сама она уроженка Нижней Саксонии.
В качестве слабости её кандидатуры критики указывают на отсутствие у него какого-либо опыта работы в исполнительной власти.