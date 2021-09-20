Макрон извинился перед алжирцами

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил прощения у алжирских солдат, сражавшихся на стороне французской армии во время войны за независимость Алжира. Речь идёт о событиях, происходивших 60 лет назад.

– Хочу выразить нашу признательность этим бойцам, – заявил Эммануэль Макрон. Мы не забудем. Прошу прощения за брошенных бойцов и за их близких, которые были отправлены в лагеря и тюрьмы, которые были отвергнуты. Французская республика перед ними в долгу. Мы не забудем.

Президент объявил, что готовится закон о признании заслуг алжирских солдат и возмещении ущерба. Принятия такого закона с давних пор добивались несколько ассоциаций. Подсчётом размера компенсаций займётся специальная комиссия.

Война за независимость Алжира продолжалась с 1954 по 1962 год. Около 200 тысяч алжирцев были набраны тогда в отряды, сражавшиеся на стороне французов. По окончании войны многие из них были брошены в Алжире, где подверглись преследованиям.

Десятки тысяч других, часто с жёнами и детьми, искали убежища во Франции, где их отправили в специальные лагеря, условия жизни в которых были крайне тяжёлыми.