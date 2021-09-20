Германия: основные кандидаты на пост канцлера провели финальные теледебаты

В Германии в ходе третьих предвыборных теледебатов встретились основные претенденты на пост канцлера. Политики вели дискуссии по социальным вопросам и системе налогообложения. Вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц, кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вступил в спор со своим оппонентом от ХДС/ХСС Армином Лашетом.

Олаф Шольц, кандидат на пост канцлера от СДПГ: "Мы хотим снизить налоги и облегчить положение людей, которые мало зарабатывают. У нас достаточно авторитета, чтобы заявить: те, кто получают, например, столько же, сколько и я, федеральный министр, должны платить чуть больше налогов".

Армин Лашет, кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС: "Вы полагаете, что повышение налогов позволит государству получить больше средств. У нас был другой опыт перед пандемией коронавируса, поскольку экономика росла, у нас было много работающих людей. В итоге казна пополнилась".

Кандидат от "зеленых" Анналена Бербок, чья партия согласно опросам занимает третье место по популярности среди населения, призвала принять меры по борьбе с изменением климата и искоренению детской бедности.

Анналена Бербок, кандидат на пост канцлера от партии "Союз 90/"зеленые": "Я выступаю за реальные перемены, а не принятие половинчатых мер, когда речь идет о вопросах климата, за внутреннюю политику в центре которой, наконец, будут интересы детей и семей. Я хочу, что бы во внешней политике мы руководствовались правами человека".

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая партия (блок) получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.