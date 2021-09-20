Как выбирают Бундестаг?

Два бюллетеня для голосования

В воскресенье граждане Германии изберут новый состав Бундестага, нижней палаты парламента ФРГ. Принять участие в голосовании имеют право более 60 млн человек. У каждого из них есть два голоса.

Первый голос отдается кандидату от избирательного округа голосующего. Каждая партия выдвигает в округе одного кандидата. Кандидат, получивший больше всех голосов, получает депутатский мандат. Всего таких депутатов насчитывается 299.

Второй голос отдается за одну из партий. Это голосование считается более важным, потому что именно оно определяет расклад сил в Бундестаге.

Как выбрать партию?

Я поговорила о том, как граждане могут выбрать подходящую партию, с Даниэлем Крафтом из Федерального агентства по вопросам гражданского воспитания. Здравствуйте!

— Вы разместили в интернете “вал-о-мат”, чтобы помочь гражданам принять решение. Как он работает?

— С помощью “вал-о-мата” вы можете сравнить вашу позицию с позицией политических партий. В “вал-о-мате” представлены все 38 партий. С помощью специального веб-приложения вы проходитесь по всем спорным вопросам и даёте вашу оценку. А в конце вы узнаёте, позиция какой партии ближе всего вашей.

— Сколько человек уже воспользовались этой возможностью?

— Можно сказать, что “вал-о-мат” стал популярным развлечением. В него сыграли уже почти четверть избирателей на прошлых федеральных выборах. Им пользовались 15 млн 700 тыс человек. Очень хорошо, что чисто информационным сервисом, посвященный политическим вопросам, настолько популярен. Это говорит о том, что, если придать политике элемент игры, то вдруг даже партийные программы оказываются очень занимательным чтением.

Распределение мест в Бундестаге

В выборах участвуют около 40 партий. Всего в Бундестаге 548 членов. Доля каждой партии определяется вторым голосованием. Если за партию проголосуют 30% избирателей, она получит как минимум 30% мест. Но для попадания в Бундестаг нужно преодолеть 5% порог.

Вот так распределяются места. Сначала их получают кандидаты, избранные напрямую. А затем те, кто прошли по общенациональным спискам. Если же распределение мест не пропорционально результатам второго голосования, выдаются дополнительные мандаты для исправления диспропорции. Поэтому депутатов в Бундестаге всегда больше 598. Например, в 2017 г. в Бундестаг были избраны 709 депутатов. Ожидается, что в этот раз их будет еще больше.