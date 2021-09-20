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США

Звездный час Netflix

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 Екатерина Гусева
Звездный час Netflix
Авторское право  AP Photo
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В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии "Эмии" которую считают телевизионным аналогом "Оскара". Лидером по количеству побед стал Netflix: его проектам присудили 44 награды, включая главные. Так, лучшим драматическим сериалом признана "Корона", лучшим комедийным сериалом — "Тед Лассо", а золотую статуэтку за лучший мини-сериал получил "Ход королевы".

"Корона" к тому же стала лидером по общему числу призов, включая четыре актерские номинации и призы за режиссуру и сценарий. Для Netflix это - первая победа в главной драматический категории.

"Тед Лассо" удостоен премии как лучший комедийный сериал. Исполнитель главной роли Джейсон Судейкис получил награду за лучшую мужскую роль.

Примечательно, что наибольшее количество наград в категории "Лучший мини-сериал" получила картина "Мейр из Исттауна", но главная премия всё же досталась "Ходу королевы". В центре сериала - становление и победы вымышленной гениальной юной шахматистки в годы Холодной войны.

Премию "Эмми" вручает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук, награда является флагманской для телевизионных проектов. Победителей определяют порядка 23 тысяч членов телеакадемии. Золотая статуэтка "Эмми" - фигурка крылатой женщины с символическим атомом в руках - олицетворяет собой единство науки и искусства.