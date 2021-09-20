Европа: третья доза вакцины от COVID-19

Италия начала прививать третьей дозой вакцины от коронавируса людей с подавленной иммунной системой, в том числе онкологическим больным и реципиентам имплантов (таких людей в Италии около 3 миллионов). После этого третий раунд кампании по вакцинации пройдёт в домах для престарелых и среди медработников.

В Великобритании с понедельника третьей дозой препарата смогут привиться граждане старше 50 лет и те, кто находится в группе риска.

Канцелярия премьер-министра Франции сообщила в понедельник, что готовится новый законопроект, касающийся вопросов здравоохранения. Документ будет поставлен на обсуждение совета министров 13 октября и войдёт в силу с 15 ноября в случае одобрения.

Тем временем немецкая компания BioNTech совместно с американским партнёром Pfizer объявили об успешном завершении испытаний вакцины, предназначенной для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Для этого были использованы втрое меньшие, чем для взрослых, дозы препарата, но они дали тот же результат.