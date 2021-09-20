Канадцы выбирают парламент

Останется ли Джастин Трюдо на посту премьер-министра Канады? Ответ на этот вопрос станет известен по итогам внеочередных парламентских выборов, которые стартовали в понедельник.

Они должны были состояться на два года позже. Но в августе глава правительства объявил о роспуске законодательного органа.

Либеральная партия, которую возглавляет Трюдо, не имеет большинства - ей принадлежит 155 из 338 мандатов в Палате общин. Что осложняет процесс одобрения правительственной повестки.

Надеясь изменить баланс сил в свою пользу и на фоне относительно успешной борьбы с пандемией, премьер объявил о досрочном голосовании. Это вызвало бурную критику в рядах оппозиции и добавило лидеру консерваторов Эрину О'Тулу дополнительные очки.

Судя по опросам, его партия идёт почти вровень с либералами. Но, как считают аналитики, в борьбу вмешаются Новая демократическая и Народная партии, а также "зелёные" и Квебекский блок, рейтинг популярности которых накануне выборов резко вырос.