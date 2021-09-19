Сторонники Трампа митинговали у Капитолия

В Вашингтоне прошёл митинг в поддержку участников штурма Капитолия 6 января. Тогда сотни сторонников Дональда Трампа, протестовавших таким образом против результатов выборов, были задержаны и до сих пор находятся под стражей. Собравшиеся возмущались условиями содержания арестованных, называли их политическими узниками и требовали восстановить справедливость. Об этом говорил Мэтт Брейнард, организатор митинга:

– Многим людям, пришедшим сюда в тот день, не предъявлены обвинения ни в насилии, ни в нападении на полицейских, ни в повреждении имущества. Отчего они подверглись такому обращению?

– Эти люди должны быть освобождены, ведь суда ещё не было, – отмечает один из собравшихся. – Если их обвиняют в совершении преступлений, то пусть явятся в суд в положенный день. Но нет никаких оснований держать их сейчас в тюрьмах, причём в одиночных камерах по двадцать три часа в сутки.

В акции приняли участие несколько сотен человек, но число стянутых сюда сотрудников сил безопасности было ещё больше.