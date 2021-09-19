Активисты сообщают о нападениях на наблюдателей на выборах в Госдуму

Воскресенье 19 сентября - последний день парламентских и муниципальных выборов в России. Жители страны также выбирают глав девяти регионов и представителей 39 региональных парламентов. По официальным данным, общая явка на выборах в Госдуму на 15:00 мск составила 40,49%. Явка на онлайн-голосование в Москве достигла 93,3%ю

По информации НПО "Голос", с начала голосования было зафиксировано более 4 тыс нарушений, включая вбросы бюллетеней и давление на избирателей и наблюдателей. По словам наблюдателей, трехдневное голосование, которые впервые используется на выборах в Госдуму, вызывает дополнительные проблемы.

"Главная проблема пятницы - принуждение избирателей к голосованию. В субботу и воскресенье мы увидели все проблемы, связанные с трехдневным голосованием, потому что поступает много сообщений о том, что невозможно гарантировать сохранность избирательных бюллетеней по ночам, о том, что ночью кто-то находится на избирательных участках и что-то делает", - сказал Euronews со-председатель движения "Голос" Станислав Андрейчук.

Он добавил, что многие нарушения также связаны с "традиционными" для России проблемами: вбросами и "каруселями" в некоторых регионах, а также сложностями в наблюдении за надомным голосованием. Андрейчук также отметил, что в этом году, впервые с 2016, в центр наблюдения за выборами "Голос" поступила "целая волна полукриминальных нарушений", направленных против наблюдателей и членов избиркомов. "На участках пытаются избить, напасть, угрожают, режут шины на колесах у автомобилей, подстраивают аварии автомобильные", - сказал Андрейчук.

"Это не только какие-то отдаленные территории, типа Чечни, но и ближайшее Подмосковье", - добавил он. Отдельные проблемы, по его словам, связаны с онлайн-голосованием, которое проходит в семи регионах и "является совершенно непрозрачным".

Тем временем, по информации мониторинговой группы СПЧ, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проходят без значительных нарушений. "Мониторинговая группа работает в 15 регионах, - сказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. - Ничего серьезного за эти два с половиной дня не выявлено. Причем, наша мониторинговая группа посещает много избирательных участков, мониторинговые центры в регионах".

При этом глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в 14 субъектах РФ имеются случаи признания бюллетеней недействительными, общее их число составляет 7 465. "Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней", - проинформировала она в ходе брифинга в информационном центре Центризбиркома.

На текущий момент, уточнила Памфилова, случаи признания бюллетеней недействительными есть в 14 регионах. "Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва", - перечислила председатель ЦИК.

По ее словам, "в случае малейших сомнений" Центризбирком рекомендует избирательным комиссиям признавать бюллетени недействительными.

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