"Единая Россия" получает на выборах в Думу 45,2% - экзитпол

"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, необходимый 5-процентный проходной барьер преодолевают действующие парламентские партии - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенных компанией ИНСОМАР.

Согласно данным опроса, "Единая Россия" набирает 45,2%, КПРФ - 21%, ЛДПР - 8,7%, "Справедливая Россия" - 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия "Новые люди" с 4,7% голосов.

В этом году федеральные выборы из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, впервые проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. По данным ЦИК РФ на 18:00 мск воскресенья, предварительная явка избирателей на них составила 45,15%. Для сравнения явка на выборах в Госдуму в 2016 году была зафиксирована на отметке 47,88%.