Основной день выборов в Госдуму

В России проходит третий, заключительный день выборов в Госдуму. В ряде субъектов страны в воскресенье проводятся также выборы в законодательное собрание. Избирательные участки во всех регионах будут открыты до восьми часов вечера по местному времени, одновременно завершится и дистанционное электронное голосование. По данным центральной избирательной комиссии, в предыдущий день явка превысила 31%, серьёзных нарушений отмечено не было.

Для упрощения участия в голосовании в ряде мест были организованы передвижные избирательные участки – там, где нет подходящих помещений или затруднено транспортное сообщение.

Передаёт корреспондент Euronews Галина Полонская:

– Эти выборы важны для Владимира Путина, поскольку новый состав Думы будет работать в 2024 году, когда истекает его официальный президентский срок. Пока неясно, будет ли Путин вновь баллотироваться в президенты, но после прошлогоднего референдума поправка в Конституцию предоставляет ему такое право. Результаты голосования станут известны завтра.