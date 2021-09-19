Танго вернулось на большую сцену

Сандра Бутц с партнёром танцуют на открытии фестиваля и чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе. Отборочный тур в категории салонное танго завершился в воскресенье. За место в следующем этапе будут бороться не только пары, выступившие здесь на сцене, но и те, кто не смогли приехать в Аргентину из-за карантина и прислали видеозаписи.

В прошлом году из-за пандемии соревнования прошли полностью в онлайн-формате. Да и на этот раз из-за коронавирусных ограничений в Аргентине представления проходят в полупустых залах. Сами танцоры могут выступать без масок, а вот для зрителей они обязательны. С 10 до 6 сокращено и число пар, которые выходят на сцену в каждом раунде.

Наташа Поберадж, художественный руководитель фестиваля танго в Буэнос-Айресе:

"Мы должны осознавать, что пандемия поразила весь мир, но вот опять танго со всей своей щедростью приветствует нас с распростёртыми объятиями очно или виртуально. И это невообразимо прекрасно!"

Хосе Коланджело, пианист:

"Лучшее, что могло случиться с нами во время пандемии и связанных с ней страшных вещей - это возможность слушать музыку. А среди всей музыки танго для меня - самая что ни на есть прекрасная".

Чемпионат мира по танго проходит в культурном центре Usina del Arte аргентинской столицы. Для участия в них зарегистрировались более 400 пар из 25 стран, в том числе и из России. Финал состоится 25 сентября и впервые пройдет под открытым небом.