Гонконг: выборы по новым правилам

В Гонконге проходят выборы – впервые после проведённой здесь весной реформы избирательной системы. В них примут участие всего около 5000 человек – им было доверено голосовать за Избирательный комитет, который затем выберет главу города, а также около полвины депутатов в городской законодательный орган. Говорит Кэрри Лам, глава администрации Гонконга:

– Цель улучшения избирательной системы специального административного района Гонконг состоит в том, чтобы им управляли патриоты. Это вполне легитимная цель любых государственных выборов при любом правительстве.

Несколько представителей оппозиции провели акцию протеста вблизи одного из избирательных участков. Они держали плакаты с надписью «Выборы в узком кругу». Критики реформы утверждуают, что её целью было недопущение к участию в выборах оппозиции.