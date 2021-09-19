Эйфель - Трокадеро: путь по прямой

670 метров по прямой между Эйфелевой башней и площадью Трокадеро по узкой дорожке шириной всего в 2,5 см прошёл известный французский канатоходец Натан Полин над затаившей дыхание толпой. Снизу трос был почти невидим, и казалось, что каскадёр скользит прямо по воздуху на высоте в 70 м над землёй. Через полчаса он уже ступил на крышу театра рядом с Трокадеро и поделился впечатлениями:

"Дойти от Эйфелевой башни до театра Шайо - это мечта, это потрясающе! И поделиться этим чудом со всеми людьми, которые были там - это было просто бесподобно!"

Тысячи людей ждали, когда канатоходец выйдет с первого этажа башни, и по мере его продвижения зрителей становилось всё больше. Несколько раз Натан останавливался и проделывал разные трюки, приводя публику в восторг:

"Когда он ложился, а потом снова вставал, и всё это на такой высоте прямо над нами, то становилось страшно за него, ведь он мог упасть в любой момент. Так что эмоции нас захлёстывали, а что он сам при этом чувствовал - вот этого я уже не смогу вам сказать".

"Это просто фантастика! Никогда ничего подобного не видел! Это так поэтично и впечатляюще!"

В 2017 году Натан Полин уже совершал аналогичный переход, но на высоте в 60 м. А это представление 27-летний канатоходец приурочил ко Дню наследия. Он сказал, что хотел в этот день сделать что-то прекрасное, поделиться новым взглядом на наследие и сделать его живым.