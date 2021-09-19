В Европе не прекращаются протесты антипрививочников

Массовая манифестация прошла в Белграде. Сербские власти рассматривают вопрос о введении санитарных паспортов. Однако с этим согласны далеко не все. Сербия не может похвалиться успешной компанией по вакцинации. По данным Института Джонса Хопкинса, в стране привито чуть более 41% населения.

В столице Хорватии Загребе на демонстрации присутствовали несколько тысяч человек. Они выступали против профилактических мер, которые по их мнению нарушают права и свободы, и проведения вакцинации от коронавируса. Организаторы акции считают, что темой распространения коронавирусной инфекции злоупотребляют в интересах достижения определенных политических целей.

Во Франции на улицы городов в субботу вышли 80 000 человек. Они призывали отменить действующие в связи с пандемией ограничения. Среди манифестантов были и те, кого отстранили от работы за невыполнение требования о вакцинации. Речь, в частности, идет о медиках, которые к установленному сроку не сделали прививки от Ковид-19.