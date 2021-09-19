"Ложь, двуличие, серьезный кризис": Париж в ярости из-за действий США и Австралии

Серьезный кризис. Так министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан охарактеризовал отношения между Парижем и Вашингтоном с Канберрой после того, как Австралия отказалась от контракта с Францией по подлодкам в пользу Соединенных Штатов. Это привело к тому, что Париж отозвал для консультаций своих послов из США и Австралии. В интервью французским СМИ Ле Дриан сказал, что кризис даст о себе знать при обсуждении будущей стратегии НАТО. Дипломат так же опроверг заявления о предварительном обсуждении с США планов по субмаринам.

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции: "Имели место ложь, двуличие, было серьезное нарушение доверия, пренебрежение, так что дела между нашими странами идут не очень хорошо. Это означает, что наступил кризис. Поэтому есть символический аспект: мы отозвали наших послов, чтобы попытаться разобраться в происходящем, и продемонстрировать бывшим партнерам наше глубокое недовольство и наличие кризиса".

В минувшую среду США, Австралия и Великобритания объявили о новом оборонном альянсе. В рамках соглашения планируется, что Австралия оснастит свой флот атомными подлодками, построенными с помощью американских и британских технологий. В результате Канберра разорвала подписанный в 2016 году контракт с французским концерном на поставку 12 дизель-электрических подлодок. Это масштабное соглашение называли "контрактом века". Стоимость сделки оценивают сейчас в 56 миллиардов евро.