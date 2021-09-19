Астротуризм: путешествие к звёздам

1-й Международный конгресс астротуризма прошёл в португальской Эворе с целью продвижения путешествий по местам, где можно понаблюдать за звёздным небом и запечатлеть его. Форум был организована фондом Starlight Foundation. Эта некоммерческая организация, работающая с ЮНЕСКО, поддерживается Международным астрономическим союзом и Всемирной туристической организацией. Она объединяет, координирует и управляет множеством проектов, людей, размышлений и действий, связанных со звёздным небом. Её главная цель - борьба за сохранение доступа к ночному небу и защита его чистоты.

Антония Валера, директор Starlight Foundation:

"Мы осознали, что наблюдение за небом - не только прерогатива ученых. Защита неба - это и защита биоразнообразия, флоры и фауны. Это защита нашего здоровья, потому что мы также представляем собой один из видов, живущих на планете. Защищая природу и окружающую среду, мы включаем туда и ландшафт, о котором зачастую забывают. Мы считаем, что устойчивое развитие планеты зависит и от сохранности чистоты ночного неба".

Одна из инициатив фонда - научный астротуризм. Для его продвижения в 2019 году на генеральной ассамблее Всемирной туристической организациии в Санкт-Петербурге была создана рабочая группа. Один из успешно работающих её проектов - заповедник звёздного неба в португальской Алькеве. Там мы встретили туристов и настоящих астрономов, который были их гидами в звёздном мире.

Кристина Фабо Индуриан, сотрудница комплекса Entre Encinas y Estrellas:

"Этот комплекс называется "Между дубами и звёздами". Он предназначен для различных видов деятельности, связанных с астрономией. Здесь установлены телескопы, из которых можно смотреть на звёзды, их могут взять в аренду астрономы из любой точки нашей планеты, которым не так повезло, как нам, с возможностью наслаждаться этой картиной. Они могут приносить сюда и свои телескопы, установить их здесь и управлять ими удалённо, не выходя их дома".

Хуан Антонио Бельмонте, астроном из Института астрофизики Канарских островов, исследует астронромические традиции древних культур:

_"Институт астрофизики Канарских островов несколько десятилетий назад разработал закон о защите неба, который требует определенного типа освещения и светильников. Воздушное движение ограничено, и это создаёт целый ряд проблем". _

Защита звёздное неба - это забота о научном и культурном наследии, о сохранности среды обитания большого числа видов, которым для выживания нужна темнота ночи. Сусана Малон, астроном и научный работник, специализируется в области светового загрязнения:

"Мы пытаемся бороться за такие проекты освещения, которые бы имели минимально возможное воздействие на окружающую среду. Осознавая, что шум загрязняет окружающую среду, мы должны учитывать и то, что чрезмерное освещение также может вызвать загрязнение окружающей среды, которое выходит далеко за рамки только звёздной проблемы".

Starlight Foundation продвигает астротуризм по всем направлениям, есть в его составе и священнослужители. Фернандо Руис, мерседарианский монах из Ордена Пресвятой Девы Марии Милосердия считает, что, наблюдая за небом, мы приобретаем духовный опыт:

"Этот опыт трансформирует нас, изменяет, он позволяет ощутить себя в соотношении со всем мирозданием, понять наши пределы и значимость наших проблем".

Остановитесь на мгновение, взгляните в ночное небо и забудьте о времени. "Ведь если звёзды зажигают - значит, это кому-нибудь нужно".