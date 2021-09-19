Афганские женщины требуют вернуть им права

В Кабуле несколько женщин вышли в воскресенье на демонстрацию протеста против ущемления своих прав «Талибаном», захватившим власть в стране. Они требуют вернуть им возможность учиться и работать.

– Ислам даёт женщинам больше прав, чем талибы, – говорит одна из протестующих. – Почему они отбирают наши права? Нам нужно, чтобы девочки снова ходили в школу, а женщины вернулись на рабочие места. Все они должны вернуться на работу и трудиться так же, как раньше. Мы не просим ничего другого. Нам нужны наши права человека.

– Идеология «Талибана» отбрасывает нас на 20 лет назад, – считает одна из активисток. – Женщины боятся, что прогресс и 20-летние достижения народа, особенно женщин, будут уничтожены. Вот почему женщины пытаются бежать в соседние страны.

Менее трети из почти 3000 женщин-сотрудниц городской администрации Кабула смогли выйти на работу. Новый мэр, представитель «Талибана», заявил на пресс-конференции, что трудиться они будут лишь на должностях, «не предназначенных для мужчин», а остальные должны оставаться дома.

Придя месяц назад к власти в Афганистане, талибы заявили, что будут соблюдать права женщин, но ни одна женщина не вошла в состав нового правительства. Кроме того, девочкам была запрещена учёба в средней школе, а вместо Министерства по делам женщин было учреждено Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока.