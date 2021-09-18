США готовятся депортировать беженцев на Гаити

Власти США планируют ускорить депортацию гаитянских мигрантов, собравшихся в городе Дель-Рио в Техасе. Там, на границе с Мексикой, в самодельных шалашах из тростника живут около 12 тысяч беженцев. Каждый день, вброд перейдя реку Рио-Гранде, к ним присоединяются новые люди. Американским властям даже пришлось закрыть местный погранпункт.

В Министерстве нацбезопасности США заявили, что в пятницу перевезли около 2 тысяч мигрантов в другие города для их последующей депортации. На месте работают 400 агентов ведомства.

По разным данным, начиная с воскресенья, Вашингтон каждый день будет отправлять на Гаити от двух до восьми самолетов с высланными мигрантами.

Поток беженцев из Латинской Америки в Соединенные Штаты увеличился, когда к власти пришел Джо Байден. Новый хозяин Белого дома отменил многие правила, установленные Дональдом Трампом. Так, например, просителям убежища больше не нужно ждать судебных слушаний, находясь в Мексике.