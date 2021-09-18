Три дня в космосе: астронавты-новички чувствуют себя хорошо

Космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые полностью состоит из гражданских лиц, приводнится у побережья американского штата Флорида в субботу. Об этом сообщила компания SpaceX во время сеанса связи с экипажем миссии Inspiration4. Астронавты-новички чувствуют себя хорошо. Они проводят исследования и наслаждаются видом из космоса.

В экипаж Crew Dragon входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле.