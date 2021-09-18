Франция: особенности национальной охоты

По меньшей мере 13 тысяч манифестантов собрались в Мон-де-Марсан на юго-западе Франции на акцию в защиту традиционной охоты на птиц. Ранее Госсовет признал незаконной отлов птиц с помощью ловушек с клеем, сетей и клеток, поскольку данные методы охоты противоречат Европейской директиве 2009 года. Участники демонстрации призвали к отставке Барбары Помпили, министра комплексных экологических преобразований Франции.