Donostia Award для Марион Котийар

69-ый Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне чествует Марион Котийар: на церемонии открытия она получила почётный приз форума - Donostia Award - за вклад в искусство кино.

“Я этого не ожидала, - сказала растроганная французская актриса. - Спасибо кинофестивалю за эту почётную награду".

Доностия - это баскское назваение Сан-Себастьяна, который находится в Стране басков на севере Испании. А премия был учреждена в 1986 году, среди награждённых ею - Мерил Стрип, Ричард Гир и Роберт де Ниро.

Отвечая на вопросы журналистов, Марион Котийяр рассказала о сомнениях, которые возникали у неё перед каждой съёмкой, о своём страхе каждый раз не справиться с задачей:

_"Это всегда было со мной: эта форма дваления, и в начале карьеры -и ещё больше сейчас. Перед съёмками каждого фильма я никогда не знаю, смогу ли быть на высоте, соответствовать роли". _

Одна из наиболее видных фигур современного европейского кино, Марион Котийар работала с такими режиссерами, как Кристофер Нолан, Вуди Аллен, Стивен Содерберг, братья Дарденн, Леос Каракс и Арно Деплешен.

Она родилась в Париже в актёрской семье и первые шаги в профессии сделала еще ребенком, сыграв в одной из постановок своего отца Жана-Клода Котийяра. В телевизионных фильмах снимается с 1982 года, а одной из её первых работ в большом кино стала роль в комедийном боевике "Такси"(1998).

За исполнение роли Эдит Пиаф в фильме "Жизнь в розовом цвете" Котийяр получила премии Оскар, BAFTA, Золотой Глобус и Сезар.