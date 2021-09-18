Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

В возрасте 84 лет скончался бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика. Политик, боровшийся за независимость от Франции в 1950-х и 1960-х, пришёл к власти в 1999 году и был вынужден покинуть свой пост после 20-летнего правления на волне протестов, охвативших страну, когда он объявил о своём намерении баллотироваться на пятый срок.

В последние годы президентсва у Бутефлики были серь`ёзные проблемы со здоровьем. В 2013 году он перенёс инсульт. Инрформация о самочувствии президента держалось в тайне, что способствовало росту общественного недовольства его правлением.

Абдельазиз Бутефлика родился 2 марта 1937 года в городке Уджда недалеко от границы с Марокко. В кровопролитной войне за независимость Алжира он командовал южным фронтом.

МИД страны Бутефлика возглавил, когда ему было всего 25 лет и противостоял таким тяжеловесам мировой политики, как Генри Киссинджер в разгар холодной войны. В то время Алжир был образцом доктринерского социализма, а его столицу называли "Москвой на Средиземном море".

Но за 20 лет президентства славное прошлое рассеялось. Коррупционные скандалы вокруг инфраструктурных и углеводородных проектов запятнали ближайших соратников президента. Многие из них сейчас в тюрьме.

Но у Бутефлики не отнять его главного достижения: успешного примирения нации, расколотой гражданской войной, путём убеждения мусульманских радикалов сложить оружие.