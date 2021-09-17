Споры о ветряной энергетике в Германии

Всеобщие выборы, которые пройдут 26 сентября, определят новый состав правительства Германии, перед которым встанет трудная задача — обеспечить энергетический переход к “климатической нейтральности”. Основные партии высказываются в поддержку развития солнечной и ветряной энергетики. Но бюрократия и недовольство граждан задерживают переход.

Чтобы разобраться в ситуации, мы посетили сельский район Рён-Грабфельд, расположенный на севере Баварии.

Управляющий ветряной электростанцией Эрих Вуст посвятил нас в мир политических дрязг, бюрократической волокиты и исков недовольных соседей. По его словам,федерализм создаёт дополнительные препятствия на пути строительства ветряков. Бавария приняла свой закон, известный как правило 10h, согласно которому ветряные турбины должны располагаться от ближайшего строения на расстоянии не менее чем в 10 раз больше своей высоты. Вуст призывает политиков пересмотреть законы об энергетике после выборов:

"Если мы хотим развивать возобновляемые источники энергии, то мы должны как можно скорее отменить все ограничения. Конкретно здесь, в Баварии - правило 10h. Этот закон привёл к тому, что в Баварии за последние 2 года не было подано ни одной заявки на строительство ветряной станции".

Почему этого района не нравится иметь по соседству ветряные турбины? Среди причин называют угрозу для популяций птиц, шум, а также конфликты из-за землепользования. Под петицией против строительства новых ветряных турбин подписались 1700 человек, то есть 80% жителей деревни Варгольсхаузен, расположенной в непосредственной близости от стройки.

Подготовка строительства ветряных станций в Варгольсхаузене сопровождалась долгими административными согласования. На одном их этапов строители были вынуждены разобрать уже построенный фундаменты нового типа, чтобы построить вместо них другие, по устаревшей технологии. Инвесторы проекта жалуются на потерянные деньги и просят от правительства ускорить сроки согласования. Партия “Зелёных” и христианские демократы хотят передать под ветряные станции 2% территории страны. Социал-демократы и ХДС обещают сократить время выдачи разрешения на их строительство с двух лет до 6 месяцев.

Раймунд Камм, адвокат, представляющий интересы зелёной энергетики. По его словам, в прошлом немецкие политики были слишком связаны с угольным лобби. Теперь угрозу он видит со стороны газовой энергетики.

В сельском районе Эберсберг был опробован новый способ участия местных жителей в принятии решений. Местные власти организовали опрос по вопросу установки ветряных турбин в лесу, находящемся в государственной собственности, вдали от жилья. Местное энергетическое агентство распространяло среди местных жителей информацию о том, как можно снизить уровень углекислого газа. В результате большинство жителей высказалось в пользу ветряных станций. Но защитники редких видов животных отвергают результаты опроса и собираются подавать в суд. Сторонники партии “Зелёных”, напротив, считают, что борьба с изменением климата перевешивает все аргументы противников.

Еще один источник возобновляемой энергии - солнечные батареи. Мы пришли в гости к фермеру Карлу Швайсфурту, который хочет установить их на крыше своего амбара. По его словам, если фермеры будут получать адекватное вознаграждение за остановку солнечных панелей, подключенных к общей электросети, на крыши своих строений, устанавливать эти панели в других местах не понадобится.