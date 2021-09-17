ЕС-США: "Так союзники не поступают"

"Так союзники не поступают", - заявил Министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Гнев и разочарование Парижа и Брюсселя вызвало решение США, Австралии и Британии о создании военного блока в обход ЕС.

Первым его проектом станет оснащение австралийского флота атомными подлодками американского производства. Париж назвал сделку "ударом в спину": Канберра разрывает многомиллионный контракт на строительство Францией 12 новых подводных лодок.

"Это признак того, что Европе нужно рассчитывать только на себя", - считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Шаг Байдена, как его уже окрестили, "в стиле Трампа" стал для Брюсселя полной неожиданностью. В Европе заговорили о смене курса Вашингтоном, что тот отрицает.

Энтони Блинкен, Госсекретарь США:

"Мы приветствуем европейские страны, играющие важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества с НАТО, ЕС и другими в этом деле. Франция, в частности, - наш жизненно важный партнер в этом и многих других вопросах на протяжении долгих лет. Мы ищем и будем искать любые возможности для углубления нашего трансатлантического сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире".

Госсекретарь США добавил, что ни о каком расколе в рядах союзников речи не идёт. Вашингтон настаивает на том, что Париж был заранее оповещён о готовящейся сделке.

Джен Псаки, **пресс-секретарь Белого дома:**

"Мы тесно сотрудничаем и заранее, до объявления о сделке, договорились с лидерами Франции"

С 1997 года, когда Великобритания передала Гонконг Китаю, Франция остается единственной европейской страной, которая имеет постоянное военное присутствие в Тихом океане.