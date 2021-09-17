РФ: выборы начались с Камчатки и Чукотки

Выборы депутатов Госдумы, местных властей и губернаторов начались в России. Первыми - в 8 часов утра по местному времени - открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. А министерство иностранных дел РФ отреагировало на заявление Европарламента, осудив возможное непризнание итогов голосования. В Москве считают этот шаг "неприемлемым".

"Недопустимому вмешательству в национально-демократические процессы в Российской Федерации, как и ранее, мы будем давать твёрдый отпор, - заявила представитель МИР РФ Мария Захарова. - Мы решительно осуждаем систематические попытки евродепутатского корпуса манипулировать европейским общественным мнением, и мы понимаем, что эти попытки ведут к окончательной дискредитации Европарламента как представительного органа Евросоюза".

Ранее Европарламент подавляющим большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Москвой, в котором содержится пункт, предусматривающий возможное приостановление членства РФ в ПАСЕ и непризнание результатов российских парламентских выборов, если они пройдут с нарушениями международного права. В документе, который подготовил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, содержится также призыв к ЕС осудить любые попытки Владимира Путина остаться у власти на ещё один срок.