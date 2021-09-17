Бундестаг станет прозрачнее

Немецкий Парламент ужесточил законодательство относительно финансовой отчётности депутатов.

Консерваторы ХДС/ХСС и их партнёры по коалиции долго пытались не допустить обнародования источников дополнительных доходов народных избранников.

Неправительственные организации долго оказывали давление на членов парламента.

"Что касается правил транспарентности для депутатов, Германия здесь скорее плохой ученик по сравнению с другими европейскими странами. Антикоррупционные ведомства Совета Европы не раз критиковали Германию за отставание от европейских стандартов. Приходится признать, что наши соседи намного больше продвинулись в этом направлении", - сообщила Клара Хельминг, официальный представитель общественной организации "Abgeordnetenwatch" (в переводе означает "надзор за депутатами").

Бундестаг не раз оказывался в центре скандалов: в самый разгар пандемии ряд депутатов заработали миллионы за посреднические услуги при закупках медицинских масок федеральными и региональными властями. Впредь членам парламента запретили оказывать посреднические бизнес-услуги.

Клара Хельминг: "Другие европейские страны, например, Англия или Франция также ужесточали свое законодательство, реагируя на общественный резонанс. Во Франции в 2013м году появился новый закон о "прозрачности политической жизни" после скандала с одним из министров."

Это очень немецкая проблема: у нас депутатов контролирует спикер Бундестага, который сам является депутатом. Именно он должен судить о нарушениях своих же однопартийцев. Его же самого вообще никто не контролирует. Вольфганг Шойбле Председатель Бундестага

Клара Хельминг: "Какие-то правила конечно существовали, но они не были слишком строгими, или попросту не применялись на практике. Общественность ничего не знала о большинстве дисиплинарных процедур, инициированных Бундестагом. Мы также опасаемся, что то же самое произойдет и при новом ужесточении."

На протяжении всей нынешней легистратуры Бундестага всего лишь один раз санкции за финансовую нечистоплотность применялись к действующему депутату.