20 лет Euronews говорит по-русски

Euronews отмечает двадцатилетие русской службы. Осенью 2001 первая группа журналистов из России приехала во Францию, сформировав новую команду европейского телеканала. В ночь на 17 сентября была запущена полноценная круглосуточная трансляция на русском — он стал тогда седьмым языком вещания Euronews.

В июле того же 2001 президент России Владимир Путин на своей первой большой пресс-конференции говорил об этом проекте как о свидетельстве открытости России и отсутствия информационных барьеров.

Наши зрители и слушатели смогут в полном объеме получать информацию в рамках этой информационной программы. Но, разумеется, все, кто смотрит ее в мире, будут знакомиться и с информационными блоками, посвященными России. Я думаю, что это очень хороший шаг вперед с точки зрения интеграции России в европейское и мировое информационное пространство Владимир Путин президент России

За прошедшие двадцать лет многое изменилось в мире. Редакция Euronews расширилась, поменялись многие форматы работы, а штаб-квартира в Лионе переехала в новое здание.

1 2 JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP or licensors 1 2 JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP or licensors 1 2 JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP or licensors 1 2 JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP or licensors 1 2 PHILIPPE DESMAZES/AFP

Сейчас это один из крупнейших международных телеканалов, который смотрят в 160 странах мира. Euronews распространяет информационные материалы на 12 языках, на девяти из них ведётся телевещание.

Русскоязычные читатели и зрители, прежде всего в России и других странах бывшего Советского Союза, составляют значительную долю аудитории Euronews.

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Сергей Дубин, руководитель русской службы Euronews:

— Как мне кажется, за эти 20 лет русская служба Euronews сумела найти свою аудиторию. По крайней мере, растущая аудитория наших социальных сетей об этом свидетельствует. Это не битва за зрителя. Euronews всегда мыслился как такой дополнительный взгляд: взгляд из Европы, но Европой не ограничивающийся, взгляд со стороны, но не отстранённый, взгляд беспристрастный, но не бесстрастный. И, как мне кажется, за это время этот взгляд нашёл отклик у наших зрителей и читателей нашего сайта и социальных сетей. За это мы им очень благодарны. Остаётся только пожелать нам всем ещё много раз по 20 лет вместе!