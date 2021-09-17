Польша укрепляет восточные рубежи

Польша укрепляет свои восточные рубежи, направляя туда войска. Так власти страны отреагировали на проведение совместных российско-белорусских военных учений "Запад-21".

Для Польши это крупнейшая операция по переброске Вооружённых сил с полигонов северо-запада на границу со своими соседями на востоке.

Мариуш Блащак, министр обороны Польши:

"Самое главное, чтобы Польша была в безопасности, чтобы поляки были в безопасности. Вот почему войска были перемещены".

Учения "Запад-21" с применением новейшей техники и участием до 200 тысяч военных завершились в четверг. Официально, их целью была проверка боеготовности и взаимодействия ВС России и Беларуси для отражения агрессии, направленной против Союзного государства.

За маневрами пристально и с опаской наблюдали в НАТО. Польша и страны Балтии выражали свою обеспокоенность по поводу потенциальной угрозы.