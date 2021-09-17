Отставка главы МИД Нидерландов

Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг объявила о своей отставке после того, как в парламенте страны раскритиковали ее действия по эвакуации из Афганистана.

Ряд депутатов обвинилу главу МИДа в неспособности распознать признаки быстрого захвата власти талибами и своевременно вывезти людей. Кааг взяла на себя ответственность и заявила, что в её представлении минстр должен уйти с поста, если его политика осуждается. Премьер-министр Рютте назвал отставку Кааг "большой потерей для правительства".