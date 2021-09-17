Итальянцы в целом "за" санитарный пропуск

Итальянцы в целом "за" санитарный пропускКомментарии
Введение обязательного санитарного пропуска на работу вызвало у итальянцев в основном положительные отзывы. По данным опросов, меру поддержали около 80% граждан. В политической сфере партии тоже высказали редкое единство — не была против даже "Лига", традиционно критиковавшая саму идею "зелёных паспортов".
Андреа Бальоне, гид:
"Я не знаю как к этому относиться. С одной стороны, такие меры наверное полезны, но с другой — они вынуждают людей делать то, чего им не хочется. Сегодня "зелёный паспорт", а дальше чего ждать?"
Массимилиано Семинара, профсоюзный деятель:
"С санитарным пропуском я чувствую себя увереннее, даже на психологическом уровне. На работе ты чувствуешь себя в безопасности".
Федерика Д'Амата, предпринимательница:
"Я бы не сказала, что это мера контроля — мобильники контролируют нас куда сильнее. Для меня не проблема показать сертификат в ресторане, на работе, в спортзале".
Обязательными санпропуска станут в Италии с 15 октября. За нарушение крупные штрафы грозят и сотрудникам, и работодателям.
Вопрос вызвал в обществе дискуссии: противники "зелёных паспортов" называют саму концепцию дискриминационной, а требование приходить с пропуском на работу считают грубым нарушением самых базовых гражданских прав.