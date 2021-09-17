Франция: три тысячи медиков без вакцины и работы

Во Франции около трёх тысяч сотрудников медицинских учреждений отстранены от работы. Все они - по тем или иным причинам - отказались привиться от коронавируса.

О распоряжении правительства об обязательной вакцинации для медиков было известно ещё несколько недель назад. Однако многие не верили до конца, что от слов власти перейдут к делу.

Мелани Пеллисия, секретарь в больнице:

"Вот письмо. Меня отстранили. С сегодняшнего дня у меня нет никаких прав. Есть только медицинская страховка на случай, если что-то произойдёт. Теперь я не считаюсь работающей".

Профсоюзы указывают на проблему нехватки персонала. Власти заверяют: ситуация под контролем. Но в некоторых больницах пришлось принять срочные меры.

_"Мы закрываем секции отделений, привлекаем внештатных сотрудников, просим медперсонал работать сверхурочно", - говорит представитель одной из местных клиник. _

Временное прекращение действия контракта трёх тысяч медработников - беспрецедентный случай для Европы в целом.

В Италии, например, где власти пошли ещё дальше, введя систему санитарных пропусков для государственного и частного секторов, от работы остранили чуть более 700 сотрудников медучреждений.