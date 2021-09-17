Евросоюз несёт стратегические потери в индо-тихоокеанском регионе

Евросоюз разгневан решением президента Соединённых Штатов Джо Байдена сформировать стратегический индо-тихоокеанский альянс с Австралией и Великобританией с целью противостоять растущему влиянию Китая. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление по поводу этого американского шага, а также надежду на улучшение трансатлантических отношений.

Франция увидела в этом возвращение к эпохе Трампа.

"Это будет иметь последствия, - сказал сотрудник Европейского совета по иностранным делам Фредерик Грар. - Евросоюзу заявили, что ему нечего делать в Индо-Тихоокеанским регионе. Американцы ведут себя непоследовательно. Они долгое пытались вовлечь ЕС в дела региона, уверяя, что речь не идёт не о выборе между США и КНР, давали ему гарантии участия во всех важных делах».

Франция первой из стран ЕС приняла в 2018 году свою Индо-Тихоокеанскую стратегию. Изменение расстановки сил в регионе стало для неё тяжелым ударом. Париж теряет многомиллиардную сделку по продаже подводных лодок Канберре.

Французский евродепутат, докладчик по вопросам безопасности и обороны Арно Данжан написал в Твиттере, что «австралийцы могут теперь ожидать большего, чем просто отсрочка в заключении с ЕС Соглашения о свободной торговле".

«Это явно удар по тем стратегическим отношениям, которые французы пытаются установить в регионе, - продолжал французский аналитик. - Такое партнёрство было предварительным условием для заключения крупного контракта, который стал важной частью отношений между Австралией и Францией. Отказ от этого контракта означает, что отношения по целому ряду других областей сотрудничества находится в опасности, потому что политическое доверие между двумя странами было подорвано ".

В интервью Euronews бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что сколачиваемый американцами альянс заставит европейцев пересмотреть отношение к китайцам:

«Мы должны перепрофилировать наши отношения с Китаем, - сказал Юнкер. - Китай теперь повсюду, он кстати, заодно с Турцией. Китай много инвестирует в Африку, из-за чего африканские страны должны ему всё больше денег. Мы должны перестань быть наивными с Китаем. И давайте не будет слушать только европейские компании, желающие получить прибыль в Китае ».