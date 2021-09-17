Китайские тайконавты вернулись на Землю

Китайские астронавты вернулись после 90 дней пребывания на космической станции

Трое китайских тайконавтов Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо вернулись на Землю после 90-дневного пребывания на борту первой космической станции КНР. Это самая продолжительная подобная миссия Поднебесной.

Спускаемая капсула космического корабля "Шэньчжоу-12" благополучно приземлилась в пятницу днём после отстыковки от станции в четверг утром. На полигоне Дунфэн в пустыне Гоби экипаж встретили вертолёты и вездеходы. Через несколько минут после приземления бригада технических специалистов начала открывать люк капсулы, который оказался неповреждённым.

Успешно состыковавшись со строящейся орбитальной станцией 17 июня, тайконавты дважды выходили в открытый космос и даже говорили по видеосвязи с китайскими лидером Си Цзиньпином.

Хотя о деталях космической программы КНР мало что известно, ожидается, что в течении двух лет такие 90-дневные мисии будут проводиться регулярно, чтобы сделать китайскую космическую станцию полностью функциональной.

Пекин приступил к реализации собственной программы создания космической станции после того, как его исключили из международной - в основном из-за возражений Вашингтона. Китайская строящаяся станция оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.

С 2003 года КНР отправил в космос 14 человек, став третьей страной, которая сделала это самостоятельно.