Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix

Легенда шахмат Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix. 80-летняя грузинка возмутилась сериалом «Ход королевы»: в одной из серий шахматистку называют русской и упоминают, что она садилась за одну доску только с женщинами. Между тем к 1968-му году, когда по сюжету происходит действие сериала, Гаприндашвили сыграла с как минимум с 59 шахматистами-мужчинами.

«Мы работали с американскими партнерами восемь месяцев. Всё это время мы общались с Netflix, мы предложили компании извиниться или каким-то образом исправить эту намеренно распространенную дискредитацию. Но, к сожалению, они отказались», — говорит юрист Русудан Майсурадзе.

Теперь Нона Гаприндашвили требует от Netflix пять миллионов долларов. Представители компании заявили, что с уважением относятся к шахматистке, но соглашаться на её требования отказались.