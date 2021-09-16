Путин призвал сограждан идти на выборы

Президент России Владимир Путин призвал сограждан принять активное участие в выборах депутатов Государственной думы. Глава государства назвал их "важнейшим событием в жизни общества и страны" — особенно учитывая, что после конституционной реформы полномочия парламента заметно расширились.

Владимир Путин, президент России:

"Высший смысл выборов — это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию".

Голосование будет идти три дня, начиная с пятницы. Досрочное волеизъявление началось ещё 31 августа и завершилось в четверг.

Некоторые политологи указывают, что призыв приходить на участки важен для российского руководства: значительная часть россиян испытывает политическую апатию, вызванную неизменностью системы и отсутствием принципиально новых участников политического процесса.

Андрей Колесников, политолог:

"Эти выборы важны для власти, потому что они создают её легитимность, или подтверждают эту легитимность ещё раз после президентских выборов, после "обнуления" Путина. В то же самое время они мало что меняют в сути политической системы. Скорее всего будут те же самые четыре партии, скорее всего этот парламент тоже будет управляемым и вполне пригодным для того, чтобы помогать Путину с более важными выборами 2024 года".

И в самой России, и особенно за рубежом указывают на полный разгром даже потенциальных оппозиционных организаций. Так, в среду на Красной площади задержали участников акции в поддержку осуждённого Алексея Навального: в полиции оказались четверо активистов и снимавший происходящее журналист.