В музее ван Гога выставили неизвестный рисунок мастера

В музее ван Гога в Амстердаме выставили на показ неизвестный рисунок голландского мастера. На нём изображён пожилой крестьянин, преисполненный тяготами жизни у сохи.

В музее ван Гога делятся открытием с публикой

Этот эскиз карандашом, принадлежащий частному коллекционеру, впервые предстал перед любителями искусства. Владелец, пожелавший остаться анонимным, попросил у музея подтвердить подлинность рисунка. Специалисты пришли к выводу, что речь идёт о гаагском периоде творчества пост-импрессиониста.

"Когда ван Гог поселился в предместье Гааги летом 1882 года, он обнаружил, что плохо справляется с изображением людей. Поэтому он решил оттачивать технику рисунка до того, как браться за кисть. Об этом периоде свидетельствуют сотни оставленных набросков с изображением силуэтов", - сообщил старший научный сотрудник музея ван Гога Тео Меедендорп.

Усталого крестьянина можно будет увидеть до 2 января, затем рисунок вернется в семейный архив владельца.