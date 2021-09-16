Лига чемпионов: «ПСЖ» не одолел «Брюгге»

«ПСЖ» не смог одержать победу над бельгийским «Брюгге» в матче первого тура группы А Лиги чемпионов. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Это была первая игра для аргентинского форварда Лионеля Месси в составе парижского клуба. Однако он не смог помочь команде, а в конце матча вообще получил желтую карточку.

В группе B, где «Ливерпуль» боролся за победу с «Миланом», со счетом 3:2 вперед вырвались англичане. Первый мяч попал в ворота итальянцев случайно: Трент Александер-Арнольд отправил его в сторону сетки и, срикошетив от защитника «Милана», мяч оказался внутри. Автогол был записан на Фикайо Томори. Затем итальянцы два раза сравнивали счет, но английская команда оказалась сильнее.

А кто победит в группе D было неясно почти до самого конца. Счет игры между миланским «Интером» и мадридским «Реалом» оставался на отметке 0:0 до 89-й минуты матча. Тогда прошел заброс в штрафную итальянцев и полузащитник испанской команды Эдуардо Камавинга перевел мяч на Родриго, отправившего его прямо в ворота «Интера».

Матч между «Аяксом» из Амстердама и «Спортингом» из Лиссабона закончился с разгромным счетом 5:1 в пользу нидерландцев. Особенно отличился Себастьен Аллер — в дебютном для себя матче Лиги чемпионов нападающий «Аякса» забил четыре гола. Пятый мяч пробил Стивен Бергёйс.