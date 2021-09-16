Ангела Меркель посетила Париж с последним визитом в должности канцлера

Ангела Меркель приехала в Париж с последним официальным визитом в должности канцлера Германии. В четверг она встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

На повестке дня — кризис в Афганистане и стратегическая автономия Европы, что стало особенно важно после создания военного альянса AUKUS.

«Конечно, мы поразмышляем о том, что конец миссии НАТО в Афганистане означает для нас и наших будущих миссий, направленных на борьбу с терроризмом, а также какие выводы и уроки мы должны извлечь из такого неуспешного конца и так и не достигнутой цели», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы точно поговорим и о других сферах, где требуется сплоченность европейцев, наша совместная работа и защита автономии Европы. Например, в борьбе с терроризмом в регионе Сахель, Ливии — что мы обсуждали в июле в Берлине — и Иране. Мы также обсудим ядерный вопрос, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, совместную стратегию по которому европейцы приняли в последние дни.

Парламентские выборы в Германии пройдут уже через десять дней: после них Ангела Меркель собирается сложить полномочия канцлера и уйти из большой политики.