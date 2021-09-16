Туристы выживают венецианцев

Венецианцам хочется жить в Венеции, но многие находят, что это теперь слишком дорого. Когда в знаменитый туристический город съезжаются любители искусства и карнавала, коренные жители уезжают. Из-за наплыва туристов всё здесь сильно дорожает.

– Мы четыре года пытались найти жильё в Венеции, и были обескуражены, – делится один из местных жителей. – Не денег ведь просишь, не на Луну лететь хочешь, а всего лишь жильё в городе, где родился. В итоге мы нашли квартиру на другом острове – Мурано.

Жильё в Венеции выгоднее сдавать посуточно. Даже вызванное пандемией годовое затишье не изменило ситуацию. Пять лет назад в Венеции было около 67 тысяч постоянных жителей, теперь их стало всего 50 тысяч. Для ограничения числа туристов местные власти со следующего лета планируют ввести въездной сбор.