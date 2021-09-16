В Италии запретили приходить на работу без санитарного пропуска

На работу с «грин-пассом»: Италия запретила жителям страны приходить в офис без санитарного пропуска. С 15 октября он будет нужен всем итальянцам, кроме пенсионеров и безработных.

Те, кто откажется предъявить сертификат о вакцинации, свежий ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни, рискуют остаться без зарплаты или заплатить штраф: от 400 до 1000 евро.

На сегодня хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 75% итальянцев.

«Это важная мера. Италия стала единственной европейской страной, сделавшей "грин-пасс" обязательным на рабочем месте: и в госсекторе, и в частной сфере. Несмотря на некоторую полемику, кажется, что политические партии согласились с правительством. Даже "Лига", которая традиционно не стремилась вводить санитарные пропуска. Согласно недавнему опросу, "грин-пасс" поддерживают 80% итальянцев», — передает из Рима Джорджия Орланди.