В Сахеле убит крупный террорист

Франция сообщила об уничтожении лидера группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является ответвлением "Исламского государства".

О том, что французским военным удалось нейтрализовать крупного террориста, в твитере лично написал президент Макрон. Он назвал операцию по уничтожению Аднана Абу Валида аль-Сахрауи "крупным успехом в борьбе с террористическими группировками в Сахеле".

Министерство обороны Франции уточнило, что ликвидация боевика проведена в рамках антитеррористической операции "Бархан", Париж проводит ее в Африке с 2014 года.

А в прошлом году французские военные определили "Исламское государство в Большой Сахаре" как приоритетную мишень, летом им удалось ликвидировать нескольких высокопоставленных деятелей этой группировки.