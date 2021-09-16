Новый альянс тяжеловесов

США, Великобритания и Австралия раскрыли детали нового трехстороннего пакте о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Инициатива AUKUS - аббревиатура названий государств-членов - призвана противостоять растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

На презентации проекта президент США Джо Байден отметил: "Речь идет об инвестициях в наши главные источники мощи, наши альянсы, которые мы обновляем для лучшего противостояния угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня. Речь также идет об объединении союзников Америки в новом формате, что позволит углубить партнерство, убедиться, что наши атлантические и тихоокеанские единомышленники не разделены по региональному принципу".

Комментарии последовали и от лидеров двух других стран-участниц.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Великобритания, Австралия и Соединенные Штаты создают новое трехстороннее оборонное партнерство, названное AUKUS, с тем, чтобы сообща, рука об руку заниматься обеспечением безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы открываем новую главу в истории нашей дружбы. Первым проектом нового партнерства станет помощь в оснащении Австралии атомными подводными лодками".

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии: "Мы намерены строить эти подводные лодки в австралийском штате Аделаида при тесной партнерской поддержке Великобритании и США. Хочу внести ясность: Австралия не стремится заполучить ядерное оружие или создать гражданский ядерный потенциал".

Речь, таким образом, идет о флоте подлодок с атомными реакторами, но не ядерным вооружением.

На этом фоне Австралия отказалась от продолжения программы по обычным подлодкам с Францией, уточнив, что в меняющемся контексте безопасности они не отвечает нуждам страны и региона.