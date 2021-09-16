"Дизельгейт": начался суд над экс-функционерами "Фольксвагена"

В немецком Брауншвейге в четверг начался процесс по делу, известному как "дизельгейт" — о масштабном мошенничестве в концерне "Фольксваген".

Осенью 2015 года выяснилось, что компания ставила на свои дизельные машины программное обеспечение, которое во время тестов на стенде специально занижало содержание вредных веществ в выхлопных газах.

По некоторым оценкам, такую программу встроили в 11 миллионов машин, проданных по всему миру.

Йона Кальгрен, Euronews:

"Не будет преувеличением сказать, что для Германии это процесс года. "Дизельгейт" до основания потряс страну, потряс "Фольксваген", подорвал веру людей в марку "Сделано в Германии" и доверие к крупным корпорациям в целом.

Сегодня перед судом — четыре человека, руководители и инженеры "Фольксвагена". Их обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Пока на скамье подсудимых нет бывшего главы "Фольксвагена" Мартина Винтеркорна. Его участие в процессе отложено на более поздний срок из-за проблем со здоровьем.

Тем не менее, обвиняемые налицо, и для многих немцев это знак того, что ответственные за скандал получат по заслугам. В "Фольксвагене", возможно, надеются, что процесс завершится быстро и сравнительно безболезненно. Компания в последние годы всячески старается изменить свой имидж в глазах людей — из фирмы, связанной с "дизельгейтом", стать фирмой, которую отождествляют с технологиями будущего, например электромобилями. Но нынешний процесс напомнит "Фольксвагену" о тёмном прошлом, о событиях шестилетней давности".