В ЕС раскритиковали партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS

В ЕС недовольны новым военным партнерством Австралии, Великобритании и США. Согласно пакту под названием AUKUS, Канберра с помощью Вашингтона и Лондона построит свой первый флот из атомных подводных лодок.

«Соглашение такого рода не было состряпано позавчера. Это занимает время. И несмотря на это, нет, с Евросоюзом не посоветовались. Это снова заставляет нас — и сейчас подходящий момент напомнить об этом — задуматься о необходимости поднять вопрос о стратегической автономии ЕС. Это еще одно доказательство того, что нам нужно существовать самостоятельно», — заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Китай уже обвинил участников альянса в «применении двойных стандартов» и призвал отказаться от «устаревшей ментальности эпохи холодной войны» и «узколобых геополитических концепций».

«Сотрудничество США, Великобритании и Австралии в сфере атомных подводных лодок серьезно нарушает мир и стабильность в регионе, обостряет гонку вооружений и ставит под угрозу международные усилия по нераспространению ядерного оружия. Это крайне безответственно», — говорит официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Австралия собирается построить как минимум восемь атомных подводных лодок стоимостью более 60 млрд долларов США. Первые из них поступят на вооружение в 2036-м году. Канберра также переоснастит свою технику американскими крылатыми ракетами Tomahawk.