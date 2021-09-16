Евросоюз наделит правами платформенных рабочих

Они доставляют на велосипедах заказанную еду в любую погоду, приезжают на своих машинах по вызову в любое время как такси, служат курьерами. Около 10% рабочей силы в Евросоюзе хотя бы раз предлагали такие услуги с помощью различных онлайн-платформ. В четверг евродепутаты проголосовали за то, чтобы платформенным рабочим обеспечивали надлежащий отпуск, медицинское обслуживание и равноправие.

«Задумайтесь, сейчас 23 миллиона человек работают на этих платформах, - сказала «зелёная» из Люксембурга Тилли Метц. - Поэтому нужны четкие правила для их защиты. Не надо рассматривать их как другой класс рабочих. У них должны быть те же права. Мы в Евросоюзе не должны создавать различий, наделяя работника статусом то ли самозанятого, то ли нанятого, то ли фрилансера. Мы должны громко сигнализировать об этом».

В начале этой недели суд в Нидерландах постановил, что водители сервиса Uber являются сотрудниками компании и заслуживают соответствующих прав.

В мае на сайте Uber появилось следующее заявление: «заставлять нашу компанию обращаться с водителями как со своими сотрудниками было бы гигантской потерей для всех. Uber лишится всякой гибкости, которая позволяет до сих пор многим работникам, пользующимся компьютерными приложениями, выбирать именно этот тип работы с самого начала».

После того, как Европарламент заступился за тружеников того, что называется "гиг-экономикой", Еврокомиссия должна подготовить директиву о правах платформенных рабочих. Секретарь Европейской конфедерации профсоюзов призвал не подвергать их дискриминации:

«Не будет ничего инновационного в том, что эти люди будут получать зарплату ниже минимальной, будут лишены социальной защиты и трудовых прав, - сказал Людовик Воет. - На этих платформах работают люди, которые больше всего нуждаются в доходе. На рынок подобного труда приходит много молодёжи, а также людей, теряющих надежду, которые долго были безработными».

Современный пролетарий на велосипеде и с заказом в смартфоне вскоре сможет подняться по социальной лестнице.