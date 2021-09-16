"Быть готовыми не признать итоги выборов"

Депутаты Европарламента утвердили резолюцию, призывающую стран ЕС быть готовыми не признавать итоги выборов в России — если их сочтут нечестными и недемократическими.

В документе также содержаться рекомендации для властей ЕС пересмотреть своё отношение к России: противодействовать "агрессивной политике Москвы" и в то же время — готовить почву для сотрудничества с "новой, демократической страной".

Андрюс Кубилюс, автор доклада:

"Сегодня имеет место тектонический конфликт между антидемократической Россией и Европой. Россия президента Путина становится крупнейшей угрозой для геополитической безопасности Европы. Вот почему у нас есть ясное видение того, как помочь России трансформироваться. История учит, что Россия — действительно европейская страна, и россияне могут трансформировать Россию обратно к демократии".

Среди рекомендаций доклада — снижение зависимость ЕС от российского сырья, усилений санкций за нарушение прав человека, борьба с отмыванием денег и поддержка соседей России.

Документ носит рекомендательный характер. В Кремле доклад назвали вызывающим сожаление. В МИДе высказались жёстче, заявив о вмешательстве во внутренние дела России и пообещав не оставить это без ответа.