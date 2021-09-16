Жителей ЕС призывают пересесть в поезда

Железные дороги Евросоюза пока не преодолели все препятствия на пути своего развития. Помочь в этом призван проект ЕС Connecting Europe Express, который является частью “Зелёного пакта”. Одна из веток европейской сети железных дорог проходит через Австрию, страну с самым высоким процентов пользователей железнодорожного транспорта в общем пассажиропотоке.

“Для нас проект Connecting Europe Express — знак того, что у железных дорог появилось будущее, как раз в европейский год железных дорог!”— говорит Бернхардт Ридер, официальный представитель государственной компании “Австрийские федеральные железные дороги” (ÖBB).

Но в каждой стране Европейского союза — свои железнодорожные стандарты. Что мешает трансграничным железнодорожным перевозкам. Национальные железнодорожные компании призывают ЕС стандартизировать правила.Около 25% всех выбросов парниковых газов в ЕС приходятся на транспорт. И его доля продолжает расти. Чтобы достичь к 2050 г. Климатической нейтральности, Брюссель хочет утроить объём скоростных железнодорожных перевозок.

В Австрии на поездах перемещаются в три раза больше человек, чем в среднем по Евросоюзу. Эксперты объясняют это инвестициями в инфраструктуру и развитой сетью железных дорог.

С 2019 г. “Австрийские федеральные железные дороги" используют электроэнергию только из возобновляемых источников. С этой целью компания управляет 8 собственными гидроэлектростанциями и одной солнечной.

Хотя железные дороги — самая субсидируемая разновидность транспорта в ЕС, билет на поезд часто стоит дороже авиационного. Неправительственные организации не довольны тем, что авиаперевозки не облагаются налогом на добавленную стоимость и топливным налогом.

Всё больше стран ЕС прибегают к субсидиям, чтобы снизить железнодорожные тарифы. Словакия и Венгрия. Например, предлагают бесплатные поездки малообеспеченным и пожилым пассажирам. А в Австрии вводится годовой проездной билет на весь общественный транспорт стоимостью всего в 3 евро.